Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit ailesini ziyaret etti

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında yaralanan oğlunu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydın ve beraberindekiler, 2016 yılında Şırnak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in bisiklet sürerken motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan oğlu Ahmet Tufaner'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında doğum gününü de kutlayan ve Ahmet'e Fenerbahçe forması hediye eden Aydın, aileyle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi.