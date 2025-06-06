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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:39
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.O.O. ve M.G. yakalandı. Yapılan aramalarda, 160,53 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 40 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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