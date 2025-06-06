Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.O.O. ve M.G. yakalandı. Yapılan aramalarda, 160,53 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 40 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

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