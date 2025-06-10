Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, belediye personeliyle bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası'nda çalışan personelin bayramını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her birinizin emeğiyle ilçemiz daha da güzelleşiyor. Belediye olarak Kurban Bayramı'nda temizlik ve zabıta gibi birçok birimimiz hizmet verdi. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyeti yüksekti. İlçemizde tüm birimlerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Güzel ülkemiz için çok çalışmamız, gayret etmemiz lazım. Ben tekrardan geçmiş bayramınızı kutluyorum. Emeğinize sağlık. Bayramda mesai yapan ve Melikgazi'mizin hizmetinde olan tüm personelimize teşekkür ediyorum."