Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi, 226 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor

        Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 vatandaşın evine günlük 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesi, 226 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 vatandaşın evine günlük 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 kişiye haftanın 7 günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor.

        Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yüzlerini gülümsetmek için çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de inşa edilen 340 konut, kurayla sahiplerine teslim edilecek
        Kayseri'de inşa edilen 340 konut, kurayla sahiplerine teslim edilecek
        Kayseri'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi
        Ağaçlardan kopamayan ormancı 40 yıldır titrek kavak ormanına emek veriyor
        Ağaçlardan kopamayan ormancı 40 yıldır titrek kavak ormanına emek veriyor
        Cinayetten 6 ay önce şikayetçi olmuştu; Hatice'nin katiline bu kez 1 yıl 3...
        Cinayetten 6 ay önce şikayetçi olmuştu; Hatice'nin katiline bu kez 1 yıl 3...
        Kayseri'de ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altı...
        Kayseri'de ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altı...
        Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü