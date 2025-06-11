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        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada karar

        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin firari cinayet sanığına yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü çeşitli cezalara çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:31
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        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada karar
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        Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin firari cinayet sanığına yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü çeşitli cezalara çarptırıldı.

        4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar O.Y, M.K.Y, E.A. ve O.Y. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada 2 tanık dinlendi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

        Sanıklar, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti. Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi.

        Müştekiler ise önceki celse dosyası ayrılan, 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan firari sanık M.Y'nin Gürcistan'da olduğunu, yakalanmamasından dolayı yakınlarının cesaretlendiğini ve hala kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.

        Şikayetçi olduklarını belirten müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık M.K.Y'ye "yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay, O.Y'ye "basit kasten yaralama" suçundan 3 bin 600 lira adli para ve O.Y'ye "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 6 bin 500 lira adli para cezası verdi. Heyet, sanık E.A'nın ise beraatine hükmetti.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.

        4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, taraflar aralarındaki husumetten kaynaklı önceki dosyaların da ana dava ile birleştirilmesine ve firari sanık M.Y'nin dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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