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        Hacılar Belediyesi personeline yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi

        Hacılar Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında genel sağlık taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:24
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        Hacılar Belediyesi personeline yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi
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        Hacılar Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında genel sağlık taraması yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında kurulan sağlık noktasında gerçekleştirilen kontrollerle, çalışanların sağlık değerleri ölçülerken gerek görülen personellere de ileri tetkikler için yönlendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, personelin sağlığına yönelik genel sağlık taraması uygulandığını ifade etti.

        İş sağlığı ve güvenliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

        "İnsan hayatını önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda tüm birimlerimizde görev yapan personelimize yönelik düzenli sağlık kontrollerimizi sürdürüyoruz. Erken tanı hem bireyin sağlığı hem de kurumsal verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı birey, sağlıklı toplumun temelidir. Belediyemizin her alanda güçlü olabilmesi için önce insan kaynağımızın sağlıklı ve huzurlu olması gerekir."

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