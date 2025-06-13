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        Başkan Büyükkılıç, kano parkuru ve mesire alanındaki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Tomarza Böke Kano Parkuru ve Mesire Alanı'nda yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:40
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        Başkan Büyükkılıç, kano parkuru ve mesire alanındaki çalışmaları inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Tomarza Böke Kano Parkuru ve Mesire Alanı’nda yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek ve Büyükkılıç, projeye ilişkin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı'dan teknik bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, doğayla iç içe ve su sporlarına elverişli yapısıyla öne çıkan projenin, Kayseri'nin spor ve turizm vizyonuna yeni bir soluk getireceğini ifade etti.

        Zamantı Irmağı'nın potansiyeline vurgu yapan Büyükkılıç, kano sporu başta olmak üzere doğa ile iç içe aktiviteler için ideal bir merkez olacak bu alanın, hem ilçe halkına hem de kente gelen ziyaretçilere hitap edeceğini kaydetti.

        Ziyarette, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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