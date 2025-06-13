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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın 10 belediyesi ile "kardeş şehir" oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın 6 ilçe ve 4 belde belediyesi ile kardeş şehir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 19:52 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:52
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın 10 belediyesi ile "kardeş şehir" oldu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın 6 ilçe ve 4 belde belediyesi ile kardeş şehir oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından koordine edilen kardeş şehir çalışmaları kapsamında, Sivas'ın Gemerek ilçesinde toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıda alınan karara göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın Doğanşar, Gemerek, Gölova, Hafik, İmranlı ve Kangal ilçeleri ile Yıldız, Cemel, Gürçayır ve Güneykaya belde belediyeleriyle kardeş belediye oldu.

        Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iki şehir arasında işbirliği ve dayanışmanın güçlendirileceğini belirtti.

        Kardeş belediyelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Şehirlerarası bu gönül köprüleri, hizmetlerimizi daha güçlü ve verimli hale getirecektir." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve daire başkanları da katıldı.

        Büyükkılıç, toplantı sonunda Gemerek esnafını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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