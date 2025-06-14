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        Başkan Palancıoğlu, "Kentli Hakları ve İklim Değişikliği Çalıştayı"na katıldı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İklim ve Sürdürülebilirlik Bilimleri Araştırmaları Vakfı (İSBAV) ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) tarafından düzenlenen, "Kentli Hakları ve İklim Değişikliği Çalıştayı" lansman törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:52
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        Başkan Palancıoğlu, "Kentli Hakları ve İklim Değişikliği Çalıştayı"na katıldı
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İklim ve Sürdürülebilirlik Bilimleri Araştırmaları Vakfı (İSBAV) ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) tarafından düzenlenen, "Kentli Hakları ve İklim Değişikliği Çalıştayı" lansman törenine katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Sarıyer Kent Konseyi'nin katkılarıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, iklim değişikliklerinin toplumsal etkileri ve kentli hakları yerel yönetim ekseninde ele alındı.

        Programda akademik topluluk, yerel yönetimler, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler bir araya gelirken, Palancıoğlu, etkinlik kapsamında "Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Demokratik İş Birliği ve Politika Uyumu" başlıklı panelde konuşma yaptı.

        Öte yandan, programda Kentli Hakları Perspektifinden İklim Adaleti, Kentlerde Sosyal Adalet ve Yaşanabilirlik İçin Sürdürülebilir Politikalar, Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Demokratik İşbirliği ve Politika Uyumu ile Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Teknik İşbirliği başlıklı 4 panel gerçekleşti.

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