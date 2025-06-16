Kayseri'de SPOR AŞ personeline ilk yardım eğitimi verildi

İlk dönemi başarıyla tamamlanan eğitimde, temel yaşam desteği, boğulma, kanama ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi konular anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlara karşı hazırlıklı ve bilinçli personel hedefleniyor.

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