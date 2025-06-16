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        Kayseri'de SPOR AŞ personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tesis personeline ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:11
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        Kayseri'de SPOR AŞ personeline ilk yardım eğitimi verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tesis personeline ilk yardım eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlara karşı hazırlıklı ve bilinçli personel hedefleniyor.

        İlk dönemi başarıyla tamamlanan eğitimde, temel yaşam desteği, boğulma, kanama ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi konular anlatıldı.

        Programda, teorik bilgilerle beraber, uygulamalı eğitimler de verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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