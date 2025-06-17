Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı'ya 6 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki eski hangarı tekstil atölyesine dönüştürmek için yaklaşık 6 milyon TL yatırım yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğilli Mahallesi'ndeki dönüşüm için çalışmalar sürüyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile birlikte yerinde yaptıkları incelemelerde, projenin ilerleyişini ve yapılacak imalatları masaya yatırdı.

Yahyalı Belediyesi tarafından inşa edilen, zemin artı bir asma kattan oluşan ve 1200 metrekare inşaat alanına sahip olan hangar yapısı, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle modern bir tekstil atölyesine dönüştürülecek.

Proje kapsamında, mevcut yapıya kadın-erkek giyinme odaları, mescit, teknik ve ıslak hacimler gibi önemli alanlar eklenecek. Ayrıca atölye kısmında elektrik tesisatları ve tekstil makinelerinin güç hatları döşenecek, güvenlik kamera sistemleri, yangın alarm sistemleri ve data hatları gibi zayıf akım imalatları da tamamlanacak.