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        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı'ya 6 milyon TL'lik yatırım

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki eski hangarı tekstil atölyesine dönüştürmek için yaklaşık 6 milyon TL yatırım yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:30
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        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı'ya 6 milyon TL'lik yatırım
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki eski hangarı tekstil atölyesine dönüştürmek için yaklaşık 6 milyon TL yatırım yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğilli Mahallesi'ndeki dönüşüm için çalışmalar sürüyor.

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile birlikte yerinde yaptıkları incelemelerde, projenin ilerleyişini ve yapılacak imalatları masaya yatırdı.

        Yahyalı Belediyesi tarafından inşa edilen, zemin artı bir asma kattan oluşan ve 1200 metrekare inşaat alanına sahip olan hangar yapısı, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle modern bir tekstil atölyesine dönüştürülecek.

        Proje kapsamında, mevcut yapıya kadın-erkek giyinme odaları, mescit, teknik ve ıslak hacimler gibi önemli alanlar eklenecek. Ayrıca atölye kısmında elektrik tesisatları ve tekstil makinelerinin güç hatları döşenecek, güvenlik kamera sistemleri, yangın alarm sistemleri ve data hatları gibi zayıf akım imalatları da tamamlanacak.

        Makine tesisatı imalatları da projenin önemli bir parçası olacak. Tesisin ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat imalatları da yapılacak. Proje, toplamda 5 milyon 961 bin 820 TL'lik bir maliyetle hayata geçirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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