Kayseri'de aranan 7 şüpheli polisin uygulamasında yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 25 araca da trafik kanununun ilgili maddelerinden 236 bin 851 lira idari para cezası uygulandı.

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