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        Kayseri'de aranan 7 şüpheli polisin uygulamasında yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:14
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        Kayseri'de aranan 7 şüpheli polisin uygulamasında yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi Mahallesi'nde 42 ekip 134 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 525 araç ve 1066 kişi sorgulandı.

        Denetimde, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 25 araca da trafik kanununun ilgili maddelerinden 236 bin 851 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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