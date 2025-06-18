Mobilya kenti Kayseri tarım sektöründe de iddialı

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türk mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri, üretimde 4 üründe Türkiye'de birinci, 20 üründe ise ilk 10 sırada yer almayı başardı.

Türkiye'nin önemli sanayi ve mobilya kentlerinden biri olan Kayseri, ülkenin tarımsal üretimine de önemli katkı sağlıyor.

Ülke genelinde çerezlik kabak çekirdeği, aspir, kimyon ve çavdar üretiminde birinci sırada yer alan Kayseri'de, 20 üründe ise ilk 10'da bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, Kayseri'nin tarımsal başarısının sürekli arttığını söyledi.

Tarımsal üretimde önemli bir yerde bulunduklarını belirten Saklav, şunları kaydetti:

"2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de üretimde ilk 10 içerisinde 24 farklı ürünümüz var. Bunu 2022'de 8, 2023'de 18, 2024'te ise 24 ürüne çıkarmayı başardık. Hedefimiz 2025 yılının sonu itibarıyla 30 ürüne çıkmak. Kayseri'miz aynı zamanda ekili alan büyüklüğünde de Türkiye'de beşinci sırada yer alıyor. 11. sıralardan beşinci sıraya geldik. Tahıl ve bitkisel ürünlerin üretim miktarında da yine 10. sıralardan beşinci sıraya yükseldik. 2024 yılında çerezlik kabak, aspir, kimyon ve çavdar üretiminde Türkiye'de birinci sıradaydık. Çerezlik ayçiçeği ve patates üretiminde Türkiye'de ikinci, şeker pancarı üretiminde üçüncü, elma üretiminde beşinci sırada bitirdik. Toplam 621 bin 858 hektar alanda üretim gerçekleştirdik."

Tarımsal üretimde hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Saklav, "Hedefimiz bu ürünleri arttırmak. Aspir üretiminde Türkiye'de 10 bin ton üretim gerçekleştirip birinci olduk. Çerezlik kabak üretiminde 23 bin ton, kimyon üretiminde 6 bin ton, çavdar üretiminde ise 48 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdik. İnşallah bunu da arttırmayı hedefliyoruz. Elma üretiminde geçen sene 250 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Bu veriler 2024 yılına ait. Ekili alan büyüklüğünde ilk 3'e girmeye hedefliyoruz. Tahıl ve bitkisel ürünlerin üretiminde de hedefimiz yine ilk 3'te bulunmak." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimize tabii ki tarımsal desteklemeler de yapıyoruz. Biz 2002 ile 2024 yılları arasında çiftçilerimize 6,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptık. Geçen yıl 1,8 milyar lira tarımsal destek ödemesi verdik. Diğer desteklemelerimiz de devam ediyor. Yüzde 50 hibe ile tohum dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Özellikle suyu az tüketen ürünlere önem veriyoruz. Geçen yıl, Bakanlığımızın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli yaklaşık 250 ton, Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle ise yüzde 50 hibeli 250 ton olmak üzere toplam 500 ton tohum desteği sağladık. Bitkisel üretimde 24 farklı ürünle ilk 10’da yer almamızda projelerimizin doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bunlarla alakalı desteklemeleri yüzde 50 hibeli olarak çiftçilerimize yapıyoruz."

Saklav, sadece tarımsal alanda değil, hayvancılıkta da Türkiye’de ilk 10 içerisinde yer aldıklarını, önemli bir üretime sahip olduklarını ve bununla ilgili hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi.