Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokakta rastgele havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:04 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokakta rastgele havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Demokrasi Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta, boşanma aşamasındaki eşinin evden gitmesine öfkelenen D.U. "bana eşimi getirin" diyerek tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

        Elindeki tüfeği polise teslim etmeyen ve havaya ateş açmaya devam eden D.U. bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

        Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen D.U'nun işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        "Kolondan ses geliyor" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
        "Kolondan ses geliyor" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
        Eşi evi terk edince tüfeğe sarıldı Kayseri'de eşi evi terk ettiği için kend...
        Eşi evi terk edince tüfeğe sarıldı Kayseri'de eşi evi terk ettiği için kend...
        Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada
        Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada
        Büyükşehir'in Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde yapım ihalesi...
        Büyükşehir'in Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde yapım ihalesi...
        Emirhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü davada ek iddianame beklenecek
        Emirhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü davada ek iddianame beklenecek
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de konferansa katılacak
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de konferansa katılacak