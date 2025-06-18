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        Kayseri'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de mide ve bağırsaklarında 2 kilo 680 gram eroin ve 702 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:21
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        Kayseri'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de mide ve bağırsaklarında 2 kilo 680 gram eroin ve 702 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.

        Hastaneye sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin bağırsak ve midelerinden, 215 kapsül içerisinde gizlenmiş 2 kilo 680 gram eroin ve 56 kapsülde gizlenmiş 702 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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