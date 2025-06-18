Kayseri'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin bağırsak ve midelerinden, 215 kapsül içerisinde gizlenmiş 2 kilo 680 gram eroin ve 56 kapsülde gizlenmiş 702 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Hastaneye sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Kayseri'de mide ve bağırsaklarında 2 kilo 680 gram eroin ve 702 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

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