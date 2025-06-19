Erciyes'e yapılacak atletizm pisti için ihale düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne kazandıracakları uluslararası standartlardaki atletizm pisti için 18 Temmuz'da ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde atletizm pisti yapımı için ihale düzenlenecek.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda imzaları atılan protokol kapsamında kente kazandırılacak atletizm pistiyle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, amaçlarının Erciyes'i 12 ay sporun merkezi yapmak ve kaynakların yurt dışına gitmesinin önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin spor camiasının gözdesi haline geldiğini belirten Büyükkılıç, "Şu anda kamp yapmak için arayan takımlardan geçilmiyor. Takımlar yurtdışına gidiyor, kamplarda milyonlarca avro harcama yapıyor. Bizim merkezimizde 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu ve fitness merkezi var. İnşallah ihalesini 18 Temmuz’da yaparak atletizm pistimizi de hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.