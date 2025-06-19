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        Erciyes'e yapılacak atletizm pisti için ihale düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne kazandıracakları uluslararası standartlardaki atletizm pisti için 18 Temmuz'da ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:26
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        Erciyes'e yapılacak atletizm pisti için ihale düzenlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne kazandıracakları uluslararası standartlardaki atletizm pisti için 18 Temmuz'da ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde atletizm pisti yapımı için ihale düzenlenecek.

        Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda imzaları atılan protokol kapsamında kente kazandırılacak atletizm pistiyle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, amaçlarının Erciyes'i 12 ay sporun merkezi yapmak ve kaynakların yurt dışına gitmesinin önüne geçmek olduğunu ifade etti.

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin spor camiasının gözdesi haline geldiğini belirten Büyükkılıç, "Şu anda kamp yapmak için arayan takımlardan geçilmiyor. Takımlar yurtdışına gidiyor, kamplarda milyonlarca avro harcama yapıyor. Bizim merkezimizde 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu ve fitness merkezi var. İnşallah ihalesini 18 Temmuz’da yaparak atletizm pistimizi de hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Merkezde geçen yıl 30 takımın kamp yaptığını belirten Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

        Öte yandan atletizm pistinde 17 bin 500 metrekarede 6 kulvarlı tartan koşu pisti, çim atletizm pisti, soyunma odası ve teknik birimler yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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