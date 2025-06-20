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        Yahyalı Elektrikli Araç Şarj İstasyonu törenle açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinin (KCETAŞ) hizmete sunduğu "Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu"nun açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:38
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        Yahyalı Elektrikli Araç Şarj İstasyonu törenle açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinin (KCETAŞ) hizmete sunduğu "Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu"nun açılış törenine katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazibeyli Mahallesi Mehmet Türkmenoğlu Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonunun açılışı AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçe belediye başkanları tarafından yapıldı.

        Törende konuşan Büyükkılıç, K- Şarj ünitesini Türkiye'de yaymaya çalıştıklarını belirterek, "Şarj konusunda en uygun fiyata elektrik veren şarj şirketiyiz. Özelde de Kayseri bölgesine ağırlık veriyoruz. Yahyalı'mız dahil merkez ilçelerle birlikte toplam 10 ilçede 67 istasyon var." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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