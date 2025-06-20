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        ERÜ'de "2024 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "2024 Başarı Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:30
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        ERÜ'de "2024 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "2024 Başarı Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde 2024 yılında özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personel ile öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ödüle layık görülen personelleri tebrik etti.

        ERÜ'nün akademik ve idari personelinin her zaman özverili çalışmalar yürüttüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

        "Biz burada her zaman güzel hizmetler yapmaya bulunduğumuz zaman diliminde başta üniversitemize, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de özverili bir şekilde herhangi bir düşünce ve hesap içerisinde olmadan gayet iyi niyet içerisinde hareket edebilmek bence son derece önemli bir erdemdir."

        Altun'un konuşmasının ardından ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

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