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        Kocasinan Belediyesi, baba ile oğullarının katıldığı satranç turnuvası düzenledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 Aile Yılı kapsamında, aile bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen baba ile oğulları arasındaki satranç turnuvasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:58
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        Kocasinan Belediyesi, baba ile oğullarının katıldığı satranç turnuvası düzenledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 Aile Yılı kapsamında, aile bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen baba ile oğulları arasındaki satranç turnuvasına katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği işbirliğiyle Kocasinan Belediyesi hizmet binasında düzenlenen satranç turnuvasına katıldı.

        Katılımcılara başarılar dileyen Çolakbayrakdar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmesi bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. Aile, toplumun temeli ve güçlü bir yarının inşasında en önemli unsurdur. Bizler de bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan ailesinin her zaman yanında olmayı sürdürerek, ailelerimizin güçlenmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. ​​​​​​​Çocuklarımızla ailelerimizi buluşturduğumuz bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

        Çolakbayrakdar, 2025 Aile Yılı kapsamında, satrancı aileyle buluşturmanın öneminden bahsetti.

        Turnuva, dereceye giren ailelere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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