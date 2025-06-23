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        Talas'ta "Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı

        Talas Belediyesi tarafından "Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:13
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        Talas'ta "Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı
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        Talas Belediyesi tarafından "Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi Anneler Parkı'nda düzenlenen şenlikte, geleneksel ve modern oyunlarla çocuklar eğlendi.

        Şenlikte, yüz boyama, halat çekme ve çuval yarışması gibi etkinlikler yapıldı.

        Teknoloji atölyesinde ise yeni beceriler edinme fırsatı bulan çocuklar, akıl ve zeka oyunları oynadı.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğin çocukların hem eğlenerek sosyalleşmelerini hem de geleneksel oyunları tanımalarını amaçladığını belirtti.

        Galeri
        Galeri

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