İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayırsever iş insanı Saffet Arslan, diğer protokol üyeleri ve akademik kadro ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.