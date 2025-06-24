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        İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İncesu Ayşe-Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim binasının açılışı ve mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:50
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        İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
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        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İncesu Ayşe-Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim binasının açılışı ve mezuniyet töreni yapıldı.

        Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayırsever iş insanı Saffet Arslan, diğer protokol üyeleri ve akademik kadro ile öğrenciler katıldı.

        Törende protokol konuşmalarının ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

        Yüksekokulu bitiren 60 öğrenci, şed kuşanarak mezun oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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