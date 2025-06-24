Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, Avrupa ikincisi olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kutladı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Avrupa ikincisi olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, Avrupa ikincisi olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Avrupa ikincisi olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün yer aldığı milli takım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 4-2 yenilerek ikinci oldu.

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı'nın yer aldığı Down Sendromlular Futsal Milli Takımı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirtti.

        Tüm ekibi kutlayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "İki defa Avrupa Şampiyonası'nın ardından geçtiğimiz yıllarda dünya üçüncüsü, geçen yıl dünya ikincisi ve şimdi de Avrupa ikincisi olarak bizlere bu gururu yaşattılar. İnşallah bu başarıyı dünya şampiyonası ile taçlandırarak ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden dalgalandırırlar. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi için desteklerimiz artarak sürecek. Özellikle Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimiz sayesinde özel çocuklarımız büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destek vermeye devam ediyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda desteklerimiz sürecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne gidiyor
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi

        Benzer Haberler

        Kayseri Yeşilay ERVA Spor Kulübünün minik güreşçileri için ödül töreni düze...
        Kayseri Yeşilay ERVA Spor Kulübünün minik güreşçileri için ödül töreni düze...
        Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için kura çeki...
        Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için kura çeki...
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Melikgazi Belediyesi Bağpınar Mahallesi'ndeki tarihi konağı turizme kazandı...
        Melikgazi Belediyesi Bağpınar Mahallesi'ndeki tarihi konağı turizme kazandı...
        İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belli oldu
        Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ekibi belli oldu