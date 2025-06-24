Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de Halk Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Halk Kütüphanesinin açılışında konuşan Ersoy, Kayseri'ye yeni ve çağdaş bir kütüphane binası kazandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğine yön veren tüm prestijli projelerin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Ersoy, kendisini en çok mutlu edenin kütüphane açılışları olduğunu belirtti.

Ersoy, Bakanlık olarak temel hedeflerinden birinin, halka her yaşta, her düzeyde bilgiye erişim imkanı sunmak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri sadece kitap okunan değil, hayatın içinde yaşayan, paylaşımın ve üretimin merkezleri haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Bakanlığa bağlı 28 halk kütüphanesi bulunduğunu, Kayseri'ye çok kapsamlı, çağın gereksinimlerine uygun ve teknolojik altyapısı güçlü yeni bir kütüphane daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile inşa edilen bu yeni kütüphane binası, 6 bin 200 metrekarelik geniş kullanım alanıyla şehrimize değer katan prestijli bir kültür yatırımıdır. Toplam 3 kattan oluşan bu kütüphane binamız, çok yönlü yapısıyla yalnızca kitap okunan bir mekan olmanın ötesinde, bilginin üretildiği, fikirlerin yeşerdiği, çocuklarımızın hem öğrenme hem de sanatsal ve kültürel etkinliklerle gelişim fırsatı bulacağı bir yaşam alanı olarak hizmet verecektir." - Rami Kütüphanesi 2 yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ni de aynı düşünceden hareketle halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Ersoy, kütüphanenin 2 yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Kütüphanenin önemini anlatan Ersoy, şunları kaydetti: "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphanenin, 5 üniversiteye ve yaklaşık 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Kayseri'de, hem gençlerimiz hem de Kayseri halkı tarafından büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. 900'e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık zengin koleksiyonuyla öne çıkan bu kıymetli merkezde, bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer alıyor. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek. Kütüphanemizde ayrıca gençlerimiz, öğrencilerimiz için maker, kimya, matematik ve zeka atölyeleri de yer alacak." Konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonu ile açılışı yapılan kütüphanenin, çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran Ersoy, tarih boyunca önemli bir merkez olan Kayseri'ye büyük ve donanımlı bir kütüphane kazandırmanın geçmişin birikimini geleceğe taşıma sorumluluklarının bir parçası olduğunu vurguladı.

- Türkiye bölgesinde akan kanın durması için ciddi gayretler sarf ediyor TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Bakan Ersoy'un Türk turizmine katkısının önemli olduğunu söyledi. Etraflarında ciddi krizler olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: "Kuzeyde, güneyde, aşağıda bir soykırım var. Öbür tarafta haksız bir saldırı var. Bunlarla alakalı Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olabildiğince barış, huzur için, bölgenin kontrol altına girmesi, akan kanın durması, ateşkesin sağlanması, bir an önce barışın, huzurun gelmesi için ciddi gayretler sarf ediliyor. Sadece bunlar değil, diğer taraftan da asil milletimizin, 86 milyonun refahı için yapılması gereken ne varsa bunlar da hiçbir aksama olmaksızın büyük bir azimle, kararlılıkla yapıldı, yapılmaya devam ediliyor." Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kültür Yolu Festivali'ne Kayseri'nin de dahil edilmesinin önemli olduğunu, festivale değer katmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.