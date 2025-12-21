Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, iş yeri teslimi kura törenine katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi iş yerlerinin hak sahiplerine teslimi için düzenlenen kura törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:56
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'ın davetiyle bir toplantı salonunda düzenlenen kura törenine katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kayseri'nin esnaf şehri olduğunu belirten Büyükkılıç, dayanışma içerisinde yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını belirtti.

        Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle en fazla kentsel dönüşüm gerçekleştiren iller arasında yer aldığını belirtti.

        Odakır ise 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından örnek gösterilen proje olduğunu vurgulayarak, katkıları olan Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

