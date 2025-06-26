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        Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nin yatırım programına alındığı bildirildi

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi projesinin yatırım programına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:07 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:07
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        Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nin yatırım programına alındığı bildirildi
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi projesinin yatırım programına alındığını bildirdi.

        AK Parti'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Okandan, projenin sadece Kayseri için değil, Türkiye tarımı açısından da stratejik bir adım olduğunu belirtti.

        Söz konusu yatırımla birlikte Kayseri'nin tarım potansiyelinin daha da büyüyeceğini aktaran Okandan, projenin yerel kalkınma, istihdam artışı ve sürdürülebilir tarım açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

        Yatırımın Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Okandan, "Bu büyük ve vizyoner yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanlarımıza ve tüm katkı sunanlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Okandan ayrıca tarımsal üretimde Kayseri'nin yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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