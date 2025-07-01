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        Talas Belediyespor'un 15 yaş altı futbolcuları Türkiye şampiyonu oldu

        Talas Belediyespor'un 15 yaş altı kategorisindeki sporcuları, Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:34
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        Talas Belediyespor'un 15 yaş altı futbolcuları Türkiye şampiyonu oldu
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        Talas Belediyespor'un 15 yaş altı kategorisindeki sporcuları, Türkiye şampiyonu oldu.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zonguldak'ta oynanan U15 Türkiye Şampiyonası final maçında Samsun Kadıköyspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Talas Belediyespor, şampiyonluk kupasıyla ilçeye döndü.

        Zaferin ardından Talas Belediyesi önünde adeta kutlama yaşandı. Sporcular ve teknik heyet, aileleri, belediye personeli ve ilçe sakinlerinin katılımıyla, meşaleler eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, geçen yıl 14 yaş altı sporcuların, bu yıl ise 15 yaş altı futbolcuların Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti.

        Aynı oyuncu grubunun iki yıl üst üste zirvede yer almasının sistemli çalışmanın ve alt yapıya verdikleri önemin en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Sporcu Fabrikası modeliyle çocuklarımızı yalnızca sporcu değil, aynı zamanda karakter sahibi bireyler olarak da yetiştiriyoruz. Bunun sonucu olarak büyük takımlardan oyuncularımıza teklifler almaya başladık. Birkaç yıl içinde ülkemizde ve hatta dünyanın önemli takımlarında bizim oyuncularımızın futbol oynayacağına şüphem yok. İnşallah profesyonel liglere oyuncu transferi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm teknik heyetimizi, sporcularımızı ve ailelerini yürekten kutluyorum. Gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum."

        Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ise Başkan Yalçın'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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