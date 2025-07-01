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        Kocasinan Belediyesinin konkasör tesisi tasarrufa katkı sağlıyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve 200 bin metrekare alana sahip konkasör (taş, maden veya asfalt gibi malzemeleri belirli boyutlara indirmek için kullanılan makine veya sistemler) tesisi ilçenin geleceğine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:30
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        Kocasinan Belediyesinin konkasör tesisi tasarrufa katkı sağlıyor
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        Kocasinan Belediyesi tarafından dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve 200 bin metrekare alana sahip konkasör (taş, maden veya asfalt gibi malzemeleri belirli boyutlara indirmek için kullanılan makine veya sistemler) tesisi ilçenin geleceğine katkı sağlıyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kendi kendine yetebilen bir belediye olma standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

        İlçenin büyük hedefleri olduğunu ve bu kapsamda altyapı ile tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, 2023 yılında hizmete sundukları konkasör üretim tesisiyle asfalt için gerekli malzemeyi kendilerinin ürettiklerini anımsattı.

        Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birinin yol yapım ve asfalt döküm çalışmaları olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Çevre dostu olan ve saatte 250 ton kapasiteye sahip tesisimizi kredi veya borçlanmadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla kurduk. Bu tesisi, Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak görüyorum. Kocaeli'nden konkasör tesisinin parçalarını 26 tırla buraya getiren ve kurulumunu yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asfalt plentimiz gibi konkasör üretim tesisimiz de 6 megabayt enerji harcıyor. Bu nedenle bir enerji tesisi daha kurmayı planlıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda tasarruf anlayışını ön planda tutuyoruz. Kurmuş olduğumuz asfalt plenti ve konkasör üretim tesisiyle büyük ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen bu tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi yapıyor. Hedefimiz, Kocasinan'ı her yönden daha ileriye taşıyarak en iyi hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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