Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kayseri'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K'yi (23) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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