Kayseri'de üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'i unutmadı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kampüste Filistin Dayanışma Çadırı kuran öğrenciler, mezuniyet günlerinde de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye ve Filistin atkıları takan ve ellerinde, "Bir taraf seçtik: Hak'tan yana, zalime karşı" pankartı ile salona giren öğrenciler, alkışlarla karşılandı.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinden mezun olan 80 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

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