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        Kayseri'de gençlere yönelik ödüllü yarışma düzenlenecek

        Kayseri Ticaret Borsası tarafından gençlere yönelik düzenlenecek yarışmada, dereceye girenlere toplam 50 bin lira para ödülü verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:58
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        Kayseri'de gençlere yönelik ödüllü yarışma düzenlenecek
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        Kayseri Ticaret Borsası tarafından gençlere yönelik düzenlenecek yarışmada, dereceye girenlere toplam 50 bin lira para ödülü verilecek.

        Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nın 23-25 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

        Çalıştayın ana temasının "Sektörel sürdürülebilirlik ve güncel trendler" olduğunu belirten Bağlamış, "Gıda sektörü bir ülkenin hem güvenliği hem de geleceği açısından stratejik önemdedir. Kayseri olarak bu gerçeğin farkındayız. Et bizim kültürümüzün, soframızın ve ekonomimizin temelidir ancak artık sadece gelenekle değil, bilim ve teknolojiyle de üretmek zorundayız. Bu çalıştayla Kayseri'yi sadece etin üretildiği değil, etin yeniden düşünüldüğü ve geleceğe uyarlandığı bir merkeze dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bağlamış, çalıştayın sadece sektör temsilcilerinin değil, bilim insanlarının, genç araştırmacıların, girişimcilerin ve kamu temsilcilerinin bir araya geleceği güçlü bir zemin olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kayseri'nin güçlü tarım ve hayvancılık potansiyelini teknoloji, AR-GE ve dijitalleşmeyle entegre ederek daha katma değerli bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Biz üreticimizi, çiftçimizi, yatırımcımızı ve araştırmacımızı aynı masa etrafında buluşturabildiğimiz sürece Kayseri, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de et ve et ürünleri alanında cazibe merkezi olacaktır. Gençlerin bu alana ilgisini artırmak amacıyla ödüllü bir yarışma düzenliyoruz. Kazanan projelere toplamda 50 bin lira ödül verilecek. Bu vesileyle başta üniversitelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızı, sektör temsilcilerimizi, girişimcilerimizi ve konuya ilgi duyan herkesi çalıştaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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