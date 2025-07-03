Kayseri'de gençlere yönelik ödüllü yarışma düzenlenecek

Kayseri Ticaret Borsası tarafından gençlere yönelik düzenlenecek yarışmada, dereceye girenlere toplam 50 bin lira para ödülü verilecek.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nın 23-25 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Çalıştayın ana temasının "Sektörel sürdürülebilirlik ve güncel trendler" olduğunu belirten Bağlamış, "Gıda sektörü bir ülkenin hem güvenliği hem de geleceği açısından stratejik önemdedir. Kayseri olarak bu gerçeğin farkındayız. Et bizim kültürümüzün, soframızın ve ekonomimizin temelidir ancak artık sadece gelenekle değil, bilim ve teknolojiyle de üretmek zorundayız. Bu çalıştayla Kayseri'yi sadece etin üretildiği değil, etin yeniden düşünüldüğü ve geleceğe uyarlandığı bir merkeze dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağlamış, çalıştayın sadece sektör temsilcilerinin değil, bilim insanlarının, genç araştırmacıların, girişimcilerin ve kamu temsilcilerinin bir araya geleceği güçlü bir zemin olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: