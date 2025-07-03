Köpeğini iple bağlayarak otomobilini çektiren kişiye para cezası

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu E.Ç'yi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, E.Ç. Büyükbürüngüz Mahallesi'nde otomobilini kendisine ait köpeğe iple bağlayarak çekmeye zorladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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