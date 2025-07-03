Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (32) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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