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        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:47
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        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (32) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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