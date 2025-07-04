Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak
Kayseri'nin Talas ilçesinde Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak.
Kayseri'nin Talas ilçesinde Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 6 Temmuz Pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'nda pazar kurulacak.
Gerek el işi gerekse ahşap ürünler gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulacağı pazarda, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün alıcısıyla buluşacak.
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