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        Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı

        Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne yaptırılacak 102 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:02
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        Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı
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        Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne yaptırılacak 102 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallede düzenlenen temel atma törenine, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentsel dönüşümün meşakkatli ve uzun soluklu bir süreç olduğunu belirtti.

        Kayserili belediyelerin kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye'de örnek gösterilecek çalışmalar yaptığını ifade eden Ataş, sosyal donatı alanlarıyla birlikte vatandaşların konforlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Kentsel dönüşüm çalışmalarının kent genelinde hızlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da insanlara değer veren yapıların inşa edildiğini kaydetti.

        Kocasinan'ın her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini aktaran Büyükkılıç, Türkiye’de örnek gösterilecek nitelikte kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar ise kentsel dönüşüm projelerinin hepsini birer sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kentsel dönüşüm sürecini sosyal donatılarıyla, yaşam kalitesini artıran projeleriyle hayata geçirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, tüm gayretlerinin Kocasinan'a değer katmak ve ilçeyi daha da güzelleştirmek olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel yenilemenin ilk temelleri atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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