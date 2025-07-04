Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı

Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne yaptırılacak 102 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallede düzenlenen temel atma törenine, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentsel dönüşümün meşakkatli ve uzun soluklu bir süreç olduğunu belirtti.

Kayserili belediyelerin kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye'de örnek gösterilecek çalışmalar yaptığını ifade eden Ataş, sosyal donatı alanlarıyla birlikte vatandaşların konforlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının kent genelinde hızlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da insanlara değer veren yapıların inşa edildiğini kaydetti.