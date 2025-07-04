Kayseri'de 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocasinan ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi, Gömeç Mahallesi'nde yakaladı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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