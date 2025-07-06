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        Kayserispor, 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren 6 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 22:01 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:01
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        Kayserispor, 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren 6 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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