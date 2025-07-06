Kayserispor, 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren 6 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren 6 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
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