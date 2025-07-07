Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin yatırımlarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Boğazköprü mevkiindeki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde sürdürülen yenileme çalışmalarını denetleyip, bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, içme suyu ile atık su altyapısını sürekli olarak güçlendirerek şehrin sorunsuz ve konforlu geleceğine büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, arıtma tesislerine gerekli önemi vermeye devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 10 aydır emek harcandığını kaydeden Büyükkılıç, "Bu konuda gerekli hassasiyet gösteriliyor. Üstelik de şehrimizdeki arıtma tesisimizin fonksiyonuyla ilgili de hiçbir sıkıntı oluşturmadan, tecrübeleri ile kardeşlerimizi, yetkilileri, firmaları da özellikle kutluyorum. Hiçbir sorun oluşturmadan hakikaten önemli bir çalışmaya imza atıyor." ifadelerini kullandı.