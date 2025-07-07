Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de mera vasfı kazandırılan arazilerde büyükbaş hayvanlar otlatılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Mera Islah Projesi" sayesinde 400 dekara mera vasfı kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de mera vasfı kazandırılan arazilerde büyükbaş hayvanlar otlatılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Mera Islah Projesi" sayesinde 400 dekara mera vasfı kazandırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Beydeğirmeni Mahallesi'nde mera vasfı kazandırılan 400 dekarlık alanda yaklaşık 1500 büyükbaş hayvan otlatılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Arazilerin kent merkezine yaklaşık 20 kilometrelik mesafede olduğunu belirten Harmancı, şunları kaydetti:

        "Burada geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Kocasinan Ziraat Odamız işbirliğinde yaklaşık 400 dekar alanda mera ıslah projesi yapılmıştı. Şu an alanda hayvanlarımız yayılmakta. 1500'e yakın büyükbaş hayvan bu mera alanından faydalanmaktadır. Özellikle son 5 yılda tarım ve hayvancılığa en çok pay ayıran belediye olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından 1 milyar liraya yakın yatırım yapılmıştır. Bu sadece mera ıslah projeleriyle sınırlı kalmamaktadır."

        Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise mera vasfı kazandırılan alanlarda daha önce çayır olmadığı için hayvan otlatılmadığını ve bu alanların tarım ve hayvancılık için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

        Beydeğirmeni Mahallesi Muhtarı Aziz Sinopluoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a mera ıslah projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi, İldem'de yeni asfalt ve parke serim çalışmasına devam...
        Melikgazi Belediyesi, İldem'de yeni asfalt ve parke serim çalışmasına devam...
        Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin yatırımlarını denetledi
        Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin yatırımlarını denetledi
        Üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra yaşamına son verdi
        Üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra yaşamına son verdi
        Kayseri'de bir kişi üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti
        Kayseri'de bir kişi üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti
        Arkeolojik kazılarla Kültepe'nin tarihi 8 bin yıl öncesine kadar uzanabilir...
        Arkeolojik kazılarla Kültepe'nin tarihi 8 bin yıl öncesine kadar uzanabilir...
        Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Birimi sağlıklı zayıflama için yol harita...
        Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Birimi sağlıklı zayıflama için yol harita...