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        Manisa ve İzmir'deki orman yangınlarında görev alan itfaiyeciler Kayseri'ye döndü

        Manisa ve İzmir'deki orman yangın bölgelerindeki çalışmalarını tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kayseri'ye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:21
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        Manisa ve İzmir'deki orman yangınlarında görev alan itfaiyeciler Kayseri'ye döndü
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        Manisa ve İzmir’deki orman yangın bölgelerindeki çalışmalarını tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kayseri'ye döndü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görevlerini başarılı bir şekilde yerine getiren itfaiyecileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile itfaiye erleri karşıladı.

        Türkmen ve Kızılkan itfaiye erlerine Manisa ve İzmir bölgelerindeki yangınlarda ortaya koydukları fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        İtfaiye Daire Başkanlığı Grup Amiri Mustafa Topçu ise yangın bölgesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 12 personel ve 4 araç yangın bölgelerine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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