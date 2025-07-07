Manisa ve İzmir'deki orman yangınlarında görev alan itfaiyeciler Kayseri'ye döndü

Manisa ve İzmir’deki orman yangın bölgelerindeki çalışmalarını tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kayseri'ye döndü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görevlerini başarılı bir şekilde yerine getiren itfaiyecileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile itfaiye erleri karşıladı.

Türkmen ve Kızılkan itfaiye erlerine Manisa ve İzmir bölgelerindeki yangınlarda ortaya koydukları fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı Grup Amiri Mustafa Topçu ise yangın bölgesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 12 personel ve 4 araç yangın bölgelerine sevk edilmişti.