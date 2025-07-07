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        Kayseri'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:30 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:33
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        Kayseri'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki bağ evinde M.O. ile M.G, D.O, Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. tüfekle ateş ederek M.G, D.O. ve Ö.A'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.O. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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