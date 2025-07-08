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        HAK-İŞ Kayseri'de şehitler için anma programı düzenledi

        HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için anma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:58
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        HAK-İŞ Kayseri'de şehitler için anma programı düzenledi
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        HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için anma programı düzenledi.

        Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve konfederasyona bağlı sendika başkanları ile üyelerin katıldığı programda, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Yavuz Navruz, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

        Bugün alanlarda şehitleri anmak adına seslerini yükselttiklerini belirten Navruz, "Ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya, barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Navruz, anma programının 81 ilde yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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