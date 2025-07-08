Kayseri'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Buğdaylı Mahallesi Urganlı Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan R.D, F.D, R.V. ve Y.E. bıçaklanarak yaralandı.
Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.