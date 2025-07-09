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        Kocasinan Belediyesinden 2 bin gecekondunun dönüşümünü sağlayacak proje

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 63 hektarlık alanı kapsayan 4 mahallede 2 bin gecekondunun dönüşümünü kapsayan kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:30
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        Kocasinan Belediyesinden 2 bin gecekondunun dönüşümünü sağlayacak proje
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 63 hektarlık alanı kapsayan 4 mahallede 2 bin gecekondunun dönüşümünü kapsayan kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı, Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.

        Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Meclis toplantısının 6'ıncı maddesinde yer alan Kocasinan ilçesi, Argıncık (Camikebir Mahallesi), Cengiz Topel, Cumhuriyet ve Mehmet Akif mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi, ilan edilen alandaki tüm işlemlerin belediye tarafından yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki alınması talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri arasında en büyüğünün bu karar olduğunu belirtti.

        Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili alınan meclis kararının tarihi bir karar olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "63 hektarlık alanda kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Bu zamana kadar almış olduğumuz kararları başarılı şekilde uyguladığımız için bugün bu kararı alabilme noktasında bir cesaretle buradayız. Şimdiye kadarki başarılarımızın üzerine, Allah nasip ederse inşallah yeni bir başarı daha eklemek için buradayız. 1500 parsel, yaklaşık 2 bin gecekonduyu kapsayan alanda kentsel dönüşüm kararı için sizlerle beraber bir adım atacağız. Meclis üyelerimizin de bu kararda katkıları var. Önemli olan bu şehre bir eser bırakabilmektir. Bu işle ilgili bizi destekleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizden yetki talep edeceğiz. Arkasından bu karar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız aracılığıyla Sayın Bakanımıza sunulacak. Sonrasında kabine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle, onayıyla bu alanda kentsel dönüşüm alanı ilanıyla birlikte süreç başlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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