Kocasinan Belediyesinden 2 bin gecekondunun dönüşümünü sağlayacak proje

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 63 hektarlık alanı kapsayan 4 mahallede 2 bin gecekondunun dönüşümünü kapsayan kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı, Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısının 6'ıncı maddesinde yer alan Kocasinan ilçesi, Argıncık (Camikebir Mahallesi), Cengiz Topel, Cumhuriyet ve Mehmet Akif mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi, ilan edilen alandaki tüm işlemlerin belediye tarafından yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki alınması talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri arasında en büyüğünün bu karar olduğunu belirtti.

Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili alınan meclis kararının tarihi bir karar olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: