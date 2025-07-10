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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı açıklaması

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın hayata geçtiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:41
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı açıklaması
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        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın hayata geçtiğini bildirdi.

        Okandan, mesajında, programın 81 ili kapsadığını ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedeflediğini belirtti.

        Programı üretimi, istihdamı ve refahı artıracak bu büyük adım olarak nitelendiren Okandan, şunları kaydetti:

        "Bu devrim niteliğindeki adımın mimarı, güçlü vizyonu ve liderliğiyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, süreci başarıyla yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, kıymetli katkılarıyla destek veren Genel Başkanvekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla yürütülecek bu kapsamlı program ile şehirlerimiz belirli alanlarda uzmanlaşacak, yeni ve sürdürülebilir istihdam alanları oluşturulacak, bölgesel farklar giderilerek sosyoekonomik kalkınma ivme kazanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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