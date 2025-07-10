Eski Kayseri OSB Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan E.N, N.K, A.H. ve Ş.B. ile taraf avukatları hazır bulundu, diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Yönetiminde yer aldıkları dönemde OSB'yi elektrikle ilgili 735 bin lira zarara uğrattıkları iddiasıyla, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan 4 sanık, savunmalarında suçlamaları reddetti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından sürekli denetlendiklerini, işlemlerin EPDK kontrolünde yapıldığını belirten sanıklar, beraatlerini istedi.

Sanıklar, duruşmalardan vareste tutulma talebinde de bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkların talebini kabul ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.