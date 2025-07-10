Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de 5 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 metruk yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de 5 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 metruk yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Tacettinveli Mahallesi'nde vatandaşların güvenliği için tehlike oluşturabilecek 5 metruk yapının yıkımı gerçekleştirdi.

        Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, ilçede 6 yılda toplam 2 bin 476 metruk yapımının yıkımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'yi güzelleştiren çalışmalara her gün yenilerini eklediklerini bildirdi.

        Ekip arkadaşlarına teşekkür ededen Palancıoğlu, "Tam 6 senedir yasal süreci burada yürütüyoruz. Şehrimiz gün geçtikçe güzelleşiyor. Göreve geldiğim 2019 yılından bugüne kadar tam 2 bin 476 tane metruk yapı, gecekondu ve ömrünü tüketmiş yapı ekip arkadaşlarımız tarafından tespit edildi ve yıkıldı. Her gün en az bir metruk yapı yıkmış durumdayız. Çevremiz güzelleşiyor, inşallah daha da güzel olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 24 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 24 firari hükümlü yakalandı
        Eski Kayseri OSB Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmas...
        Eski Kayseri OSB Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmas...
        Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ERÜ İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        ERÜ İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kayseri'de hayvanat bahçesinin yürüyüş yolları yenilendi
        Kayseri'de hayvanat bahçesinin yürüyüş yolları yenilendi
        Kayseri'de "Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları" sergisi açıldı
        Kayseri'de "Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları" sergisi açıldı