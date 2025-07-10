Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığın yargılanması sürüyor

Kayseri'de "yan bakma" iddiasıyla çıkan ve bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.E.Ü, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Maktul H.K'nin annesi N.A. beyanında, diğer sanıkların da tutuklanmasını isteyerek, "Oğlum toprağın altına girdi. 9 aydır ölüyüm. Onlar da ömür boyu çıkmasınlar istiyorum." dedi.

Baba B.K. ise oğlunun olay gecesi bir mekana yemeğe gittiğini, 6 kişilik çetenin saldırısında öldürüldüğünü söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten B.K, tüm sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Duruşmada, 5 tanık dinlendi.

Mahkeme başkanının tanık beyanlarına ilişkin söz verdiği sanık A.E.Ü. ise diyeceği bir şey olmadığını ifade ederek, beraatini ve tahliyesini istemediğini söyledi.