Kayseri'de köpek dövüştüren 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda çalışma yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 2 zanlıyı yakaladı.

Kayseri'de köpek dövüştüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 zanlıya yasal işlem yapıldı.

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