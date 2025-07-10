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        Kayseri'de köpek dövüştüren 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de köpek dövüştüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 zanlıya yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:59
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        Kayseri'de köpek dövüştüren 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de köpek dövüştüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 zanlıya yasal işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin köpek dövüştürdükleri anların videolarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıklarını tespit etti.

        Bu kapsamda çalışma yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 2 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilere, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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