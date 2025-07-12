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        Türkiye Yazarlar Birliği'nin 15. Şubeler ve Temsilciler Toplantısı Kayseri'de başladı

        Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda edebiyatın, kültürün ve sanatın geleceğinin konuşulacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:39
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        Türkiye Yazarlar Birliği'nin 15. Şubeler ve Temsilciler Toplantısı Kayseri'de başladı
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        Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda edebiyatın, kültürün ve sanatın geleceğinin konuşulacağını söyledi.

        İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nde düzenlenen 15. Şubeler ve Temsilciler Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Arıcan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şube başkanları, temsilciler, edebiyatçılar, akademisyenler ve gazetecilerle Kayseri'de bir araya geldiklerini ifade etti.

        Kayseri'nin kültürün ve edebiyatın başkenti olduğunu belirten Arıcan, toplantıda 50. yılına giren Yazarlar Birliği'nin ikinci 50. yıl vizyonunun ne olacağı konusunun konuşulacağını dile getirdi.

        Burada edebiyatın, kültürün ve sanatın da geleceğini konuşacaklarını kaydeden Arıcan, "Geleceğe dair biz ikinci 50. yılımızın projeksiyonunu sunarken, Türkiye Yüzyılı'nın da projeksiyonunu sunacağız. Yapay zeka teknolojileriyle edebiyatın ilişkisini, gençliğin edebiyat ve şiirle ilişkisini de masaya yatıracağız. Özellikle, 'Yapay zeka teknolojilerinde üretilen eserler gerçek anlamda edebiyatı yok eder mi?' sorusu zaman zaman soruluyor. Biz bunları konuşacağız." diye konuştu.

        Arıcan, toplantının 2 gün süreceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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