Toros Dağları eteklerindeki Berçin Yaylası doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Berçin Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu.

Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Arslantaş Mahallesi yakınlarındaki Berçin Yaylası, doğal güzellikleri, su kaynakları ve temiz havasıyla tercih ediliyor.

Yaylaya gelen ziyaretçiler, yeşilin her tonunu barındıran ağaçların arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde yürüyüş yaparak şehrin stresli hayatından uzaklaşıyor.

Dinlenmek isteyen ziyaretçiler, ağaçların gölgesinde, serin suyu olan pınarların yanında konaklayarak piknik yapıyor.

- "Burada stresten uzakta dinleniyoruz"

Ziyaretçilerden emekli hemşire Aynur Aslan, AA muhabirine, Berçin Yaylası'nın insanlara sunduğu doğal güzelliklerin adeta bir terapi etkisi yarattığını söyledi.

Yaylanın doğası, suyu ve havası ile harika bir yer olduğunu belirten Aslan, "Burası, sonradan keşfettiğimiz ancak sürekli geldiğimiz, şehirden kaçış noktası olarak kullandığımız bir yer. Tomarza'nın güneyinde bulunan Berçin Yaylası'nın hemen girişinde Kızılgöl, yanında 3 bin metre yüksekliğindeki Beydağı var. Doğası, florası, faunası oldukça farklı. İnsanların şehirde göremediği çok çeşitli bitkiler var. Burada stresten uzakta dinleniyoruz. Oksijen oranı çok yüksek ve gürültü yok. Burada her şeyden uzak ayrı bir dünyada gibiyiz. Şehirde göremediğimiz yıldızları gece burada görüyoruz." diye konuştu.